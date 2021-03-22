Annesiyle görüşmesini istemediği kişiyi bıçaklayarak öldürdü

İSTANBUL'DA Suriyeli bir genç, annesiyle görüşmesini istemediği Sedat Acır'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay, Pendik ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi Sultanahmet Caddesi'nde meydana geldi. Sedat Acır, aralarında ilişki olduğu iddia edilen Suriyeli kadınla görüşmek için evine gitti. Annesiyle görüşmesini istemeyen kadının genç oğlu ile Acır arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Suriyeli genç, Acır'ı sırtından bıçakladı. Acır yaralanarak yere yığılırken, şüpheli polise giderek teslim oldu. Olay yerine gelen ekipler Sedat Acır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Evde bulunan 5 çocuk ve 4 kadın ifadeleri için polis merkezine götürüldü.