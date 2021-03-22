Aranan 7 zanlı polis ekiplerince yakalandı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kentin farklı noktalarında operasyon düzenlendi. Ekipler düzenledikleri operasyon sonucunda, resmi belgede sahtecilik suçundan 5 yıl, 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K., kaçakçılık suçundan 12 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan K.Ç., hırsızlık suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.D., cinsel istismar suçundan 3 yıl, 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan N.A., trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 5 ay, 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.D., ve aynı suçtan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.K. ile silahla tehdit suçundan 2 yıl, 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevi gönderildi.