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Giriş Tarihi: 22.3.2021 14:19

Aranan 7 zanlı polis ekiplerince yakalandı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Aranan 7 zanlı polis ekiplerince yakalandı

’de çeşitli suçlardan aranan 7 kişi polis ekiplerinin operasyon sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kentin farklı noktalarında operasyon düzenlendi. Ekipler düzenledikleri operasyon sonucunda, resmi belgede sahtecilik suçundan 5 yıl, 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K., kaçakçılık suçundan 12 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan K.Ç., hırsızlık suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.D., cinsel istismar suçundan 3 yıl, 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan N.A., trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 5 ay, 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.D., ve aynı suçtan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.K. ile silahla tehdit suçundan 2 yıl, 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevi gönderildi.

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Aranan 7 zanlı polis ekiplerince yakalandı
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