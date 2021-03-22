Aşık Veysel mezarı başında anıldı

Sivas'ta 48 yıl önce, "Sadık yârim" dediği kara toprağına kavuşan halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı. Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, uzun ince bir yolda geçirdiği 79 yıllık çileli ömrünün ardından, sadık yarim dediği kara toprağa kavuşalı 48 yıl oldu. Aşık Veysel memleketi Sivas'ın Şarkışla İlçesi Sivrialan Köyü'nde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımla düzenlenen törene Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan ile İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgür Cengi ile Aşık Veysel'in torunları Halil Süzer, Cevriye Keçeci, Yeter Urkan, Sebahattin Şatıroğlu ve ses sanatçısı Mustafa Özarslan katıldı. Törende Şarkışla İlçe Müftüsü Tayyip Koçer, Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.Anma programının ardından protokol üyeleri ve beraberindekiler, Aşık Veysel Müzesi'ne geçti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile AK Parti Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Aşık Veysel'i vefatının 48. yılında rahmetle yad etti.