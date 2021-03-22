Askerden izinli olarak gelmişti! Kiralık dairede ölü bulundu

İstanbul Esenyurt'ta askerden izinli olarak geldiği öğrenilen İdris Ö., sıkça günlük kiralamaların yapıldığı iddia edilen bir binanın dokuzuncu katında ölü bulundu. İdris Ö.'nün cansız bedeni, otopsi işlemlerinin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polis İdris Ö.'nün şüpheli ölümüyle ilgili inceleme başlattı.

Olay Esenyurt'un Gökevler Mahallesi'ne bağlı Özdemir Sokak'ta bulunan bir binada saat 21.30 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre birkaç gün önce askerden izinli olarak gelen İdris Ö., sıkça günlük kiralama işlemlerinin yapıldığı bir binada bulunuyordu. Edinilen bilgiye göre İdris Ö.'ye telefon üzerinden ulaşamayan yakınları, İdris Ö.'nün bulunduğu binaya geldi. 14 katlı binanın 9'uncu katındaki daireye çıkan ve kapıyı çalan yakınları, kapıyı açan kimsenin olmaması üzerine durumdan şüphelenerek polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

ÖLÜ BULUNDU



Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla dairenin kapısını açarak içeri girdi. Ekipler, İdris Ö.'nün yerde yatan cansız bedeniyle karşılaştı. İdris Ö.'nün cansız bedeni, otopsi işlemlerinin yapılabilmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polis, İdris Ö.'nün şüpheli ölümüyle ilgili inceleme başlattı.