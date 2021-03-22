‘Aşkımsın’ lafına silahlı tehdit! Yol ortasında kıskançlık krizi!

İddiaya göre 56 yaşındaki Ö.E.,Dudullu'da yolda yürüdüğü esnada karısı yüzünden husumet yaşadığı T.C. isimli şahısla karşılaştı. İddiaya göre husumetli olduğu T.C.'yi görünce kriz geçiren adam, sinirlerine hakim olamadı. O an yaşadığı sinir kriziyle 56 yaşındaki Ö.E., husumetli olduğu için üzerine yürüyüp belindeki silahı çıkartarak T.C.'ye doğrulttu. Olay sonrası silahlı adam, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KARISINI 'AŞKIMSIN' DİYE KAYDETTİĞİ İÇİN

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirilen şüpheli adam, savcılık ifadesinin ardından İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkemedeki sorgusunda şüpheli Ö.E., yolun ortasında silah doğrulttuğu T.C.'nin eşiyle aynı iş yerinde çalıştığını ve eşini telefonuna 'aşkımsın' diye kaydettiğini, bunun üzerine kendisinin T.C.'ye husumet beslediğini ve karısının bu nedenle yaklaşık 5-6 ay önce iş yerinden ayrıldığını ifade etti.

'VİCDANIMDAN ATEŞ ETMEDİM'

Şüpheli adam sorgusunun devamında olay günü T.C.'yi Dudullu'da tesadüf eseri gördüğünü söylerken 'Bir an için sinirlendim. Silahı kendisine doğru tuttum ancak ateş etmedim. Ancak silah tutukluluk yaptığı için değil, vicdanen rahatsız olduğum için ateş etmedim. Silahlı olmam da o gün tesadüftü. Pişmanım.' dedi.

SİLAHLI ADAM TUTUKLANDI

İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki sorgusunun ardından mahkeme, şüpheli Ö.E.'nin 'Silahla tehdit' suçundan tutuklanmasına karar verdi.