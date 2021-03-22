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Giriş Tarihi: 22.3.2021 17:50 Son Güncelleme: 22.3.2021 18:10

‘Aşkımsın’ lafına silahlı tehdit! Yol ortasında kıskançlık krizi!

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
‘Aşkımsın’ lafına silahlı tehdit! Yol ortasında kıskançlık krizi!

Dudullu’da yaşanan olayda iddiaya göre bir kişiye karısını telefonuna ‘aşkımsın’ diye kaydettiği için silah doğrultan adam, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi’ne sevk edilen şüpheli adam ‘Bir an için kendime hakim olamadım’ dedi. İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki sorgusunun ardından mahkeme, silahlı saldırganın tutuklanmasına karar verdi.

İddiaya göre 56 yaşındaki Ö.E.,Dudullu'da yolda yürüdüğü esnada karısı yüzünden husumet yaşadığı T.C. isimli şahısla karşılaştı. İddiaya göre husumetli olduğu T.C.'yi görünce kriz geçiren adam, sinirlerine hakim olamadı. O an yaşadığı sinir kriziyle 56 yaşındaki Ö.E., husumetli olduğu için üzerine yürüyüp belindeki silahı çıkartarak T.C.'ye doğrulttu. Olay sonrası silahlı adam, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KARISINI 'AŞKIMSIN' DİYE KAYDETTİĞİ İÇİN

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirilen şüpheli adam, savcılık ifadesinin ardından İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkemedeki sorgusunda şüpheli Ö.E., yolun ortasında silah doğrulttuğu T.C.'nin eşiyle aynı iş yerinde çalıştığını ve eşini telefonuna 'aşkımsın' diye kaydettiğini, bunun üzerine kendisinin T.C.'ye husumet beslediğini ve karısının bu nedenle yaklaşık 5-6 ay önce iş yerinden ayrıldığını ifade etti.

'VİCDANIMDAN ATEŞ ETMEDİM'

Şüpheli adam sorgusunun devamında olay günü T.C.'yi Dudullu'da tesadüf eseri gördüğünü söylerken 'Bir an için sinirlendim. Silahı kendisine doğru tuttum ancak ateş etmedim. Ancak silah tutukluluk yaptığı için değil, vicdanen rahatsız olduğum için ateş etmedim. Silahlı olmam da o gün tesadüftü. Pişmanım.' dedi.

SİLAHLI ADAM TUTUKLANDI

İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki sorgusunun ardından mahkeme, şüpheli Ö.E.'nin 'Silahla tehdit' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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‘Aşkımsın’ lafına silahlı tehdit! Yol ortasında kıskançlık krizi!
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