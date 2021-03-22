Astrolog Aygül Aydın sahtekarlara karşı uyardı! 15 günde âşık etmek 4 bin lira!





Sözde medyumlar güven kazanmak için astrolog unvanını da kullanırken, mağdurlar da gün geçtikçe artıyor. Muhabir, dolandırıcılık sisteminin nasıl işlediğine ilişkin sosyal medyada kendilerini medyum olarak tanıtan N.Ö ve H.A ile telefonda görüştü.