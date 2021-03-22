Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Astrolog Aygül Aydın sahtekarlara karşı uyardı! 15 günde âşık etmek 4 bin lira!
Giriş Tarihi: 22.3.2021 07:03

Astrolog sahtekarlara karşı uyardı! 15 günde âşık etmek 4 bin lira!

DHA
Astrolog Aygül Aydın sahtekarlara karşı uyardı! 15 günde âşık etmek 4 bin lira!

Astrolog vatandaşları büyü vaadi ile kandıran sahtekarlara karşı önemli uyarılarda bulundu. Aydın: "Sözde medyumlar, “15 günde aşık etme işlemi, soğutma işlemi, kısmet açma ve dil bağlama işlemi” vaadiyle bin 200 ile 4 bin lira arası ücret talep ediyor." dedi.

Kendilerini medyum olarak tanıtan kişiler sosyal medyada, "15 günde âşık etme işlemi, soğutma işlemi, kısmet açma ve dil bağlama işlemi" vaadiyle bin 200 ile 4 bin lira arası ücret talep ediyor.



Sözde medyumlar güven kazanmak için astrolog unvanını da kullanırken, mağdurlar da gün geçtikçe artıyor. Muhabir, dolandırıcılık sisteminin nasıl işlediğine ilişkin sosyal medyada kendilerini medyum olarak tanıtan N.Ö ve H.A ile telefonda görüştü.



Medyum N.Ö. "Bağlama işlemi yaptırmak istediğini" söyleyen muhabire, "İşlem yaptırmak istediğiniz kişinin adını soyadını ve fotoğrafını göndermeniz yeterli. İşlem 7 gün sürüyor. Ücreti ise bin 200 TL oluyor.



Bu işlem oldukça maliyetli, işlem sırasında sizden aldığım bilgileri ve resimleri ceylan derisine okuyorum ve sonrasında deriyi toprağa gömüyorum. İşlem sonrası istediğiniz kişi size bağlanıyor ve bir dediğini iki etmeyecek hale geliyor.



Bağlama işlemi için yüzde yüz garanti veriyorum" diye konuştu. Muhabir, başka bir medyum H.A.'yı arayarak "Kaynanama dil bağlama işlemi yaptırmak istiyorum" dedi. Medyum H.A. da "Kaynananın adını ve fotoğrafını yolla.



Ücretli işlem yapıyoruz. 4 bin lira göndermeniz gerekiyor" ifadelerini kullandı. Astrolog Aygül Aydın, "Vatandaşlarımızdan ricam bu sahte medyumlarla astrologları karıştırmamalarıdır. 21. yüzyılda yaşıyoruz. Böyle şeylere inanmayalım" dedi.

Fal ve büyüyle lüks yaşam süren çeteye baskın Son dakika haberler | Ürküten büyü evindeki operasyonda çarpıcı ayrıntı! Büyücü çetesine şafak baskını! Polis baskınında şok görüntü

ARKADAŞINA GÖNDER
Astrolog Aygül Aydın sahtekarlara karşı uyardı! 15 günde âşık etmek 4 bin lira!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA