Atık suda sıfır kirlilik

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, İzmit, Gölcük ve Karamürsel ilçelerine bağlı 10 kırsal mahallede 10 adet foseptik kuyusu ile beraber toplamda 22 bin metre uzunluğunda içme suyu ve kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştirecek. İSU Genel Müdürlüğü, Kocaeli'de kesintisiz içme suyu, atık suların toplanılması kapsamında altyapı şebekesi ile atık suların arıtılması için arıtma tesisleri inşa ediyor. "Yüzde yüz arıtma sıfır kirlilik" ilkesiyle yatırımlarını gerçekleştiren İSU, Kocaeli'de kırsal alanlara doğru yaşanan tersine göç ile birlikte köylerin artan nüfusunun ihtiyaçlarını karşılayacak modern altyapı tesisleri ile yeniliyor.

İZMİT, GÖLCÜK VE KARAMÜRSEL'DE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda İzmit, Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde 10 adet foseptik kuyusu ile birlikte 11 bin 250 metre uzunluğunda atık su bağlantı hatları inşa edecek. Ayrıca, çalışmalar kapsamında toplamda 10 bin 550 metre uzunluğunda içme suyu hattı imalatı da gerçekleştirilecek.İSU Genel Müdürlüğü, gerçekleştireceği çalışmalarda İzmit ilçesine bağlı Orhaniye, Yassıbağ-Kargaoğlu, Sultaniye, Balören, Dağköy mahallelerine çeşitli kapasitede 5 adet foseptik kuyusu ile birlikte 6 bin 775 metre kanalizasyon hattı ve 1780 metre içme suyu hattı; Gölcük ilçesinde Siretiye, Mesruriye Ortabölge – Altbölge mahallelerine çeşitli kapasitede 3 adet foseptik kuyusu ve Karamürsel ilçesi Akpınar ve Çamdibi Mahallelerine çeşitli kapasitede 2 adet foseptik kuyusu ve 3036 metre kanalizasyon hattı ile birlikte 10 mahallede 8 bin 770 metre uzunluğunda içme suyu hattı imalatı yapacak.

7.2 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Üç ilçede gerçekleştirilecek olan çalışmalar kapsamında 10 adet foseptik kuyusu ve toplam 22 bin metre uzunluğunda kanalizasyon ve içme suyu altyapı hatlarının imalatıyla birlikte 7.2 milyon liralık yatırım yapılacak. Yapılacak olan çalışmalar ile birlikte bölge sakinleri, modern ve kaliteli altyapı hatlarına kavuşacak. Foseptik hatlarında biriken atık sular, vidanjörler ile modüler atık su arıtma tesislerine götürülerek arıtılarak çevre korunuyor.