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Giriş Tarihi: 22.3.2021 21:44

Atkısı matkaba dolanan adam boğularak öldü

İHA
Atkısı matkaba dolanan adam boğularak öldü

'nin ilçesinde bir anlık dalgınlık sonucunda atkısı devirli matkaba dolanan yaşlı adam, boğazına dolanan atkı nedeniyle boğularak hayatını kaybetti

Rize'nin Fındıklı ilçesinde atkısı devirli matkaba dolanan yaşlı adam boğularak hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Aksu Mahallesi'nde meydana geldi. Kendisine ait hobi atölyesinde çalışan Yerişan Öztürk'ün (79) bir anlık dalgınlık sonucunda atkısı çalıştığı sütunlu matkaba dolandı. Matkapla beraber olduğu yere devrilen Öztürk hayatını kaybetti. Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldıran Öztürk'ün ilk belirlemelere göre boğazına dolanan atkı nedeniyle boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaşlı adamın kesin ölüm sebebi Rize Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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Atkısı matkaba dolanan adam boğularak öldü
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