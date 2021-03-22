Babasını öldüreni kuzenleriyle öldürdü

Adana'nın Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sokakta yürüyen Nuhman Yücel'e (41), arkasından yaklaşan 4 kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Yücel, kanlar içinde yere yığılırken saldırganlar ise kaçtı. İlk müdahalesi olay yerine gelen salık görevlileri tarafından yapılan Yücel, kaldırıldığı özel bir hastanede tüm müdahalelere yaşamını yitirdi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı aydınlatmak için çalışma başlattı. Ekipler Nuhman Yücel'in husumetli olabileceği kişiler üzerinde değerlendirme yaptı. Yücel'in 2002'de Necat Değer'i öldürdüğü ve bu nedenle kaldığı cezaevinden birkaç ay önce tahliye olduğunu belirledi. Araştırmasını derinleştiren polis, cinayeti Necati Değer'in oğlu Yılmaz Balık'ın (29) işlemiş olabileceğini değerlendirdi.

Adresi belirlenen şüpheli Yılmaz Balık, evine yapılan baskında gözaltına alındı. Balık'ı sorguya alan polis, silahlı saldırıyı amcasının oğulları Veysi Balık (29), Abdulkadir Balık (34) ve arkadaşları Arda G. (22) olduğunu tespit etti. Bunun üzerine adreslerine yapılan baskınla Veysi ile Abdulkadir Balık da gözaltına alınırken, Arda G.'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.



Yılmaz Balık

Emniyete götürülen şüpheliler, cinayeti Arda G.'nin işlediğini öne sürdü. Adliyeye sevk edilen Yılmaz ile kuzenleri Veysi ve Abdulkadir Balık, tutuklandı.