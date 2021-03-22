Badem Fransız vatandaşı oldu

Gaziantep'te terkedilmiş halde sokakta bulunup hayvanseverler tarafından sahiplenilen Badem adlı yavru köpek kaldığı barınağı ziyarete gelen bir turist tarafından Fransa'ya götürüldü. Badem'i sokaklardan kurtaran dernek gönüllüleri şimdilerde Fransa'da yeni sahibiyle birlikte mutlu bir yaşam süren Badem'in Fransa'dan gelen fotoğrafları Gaziantep'te sevinçle karşılanıyor.

Bakımsızlık ve açlık nedeniyle gençlik hastalığına yakalanan Badem adlı köpek, Gaziantep ve çevresindeki illerde sokak hayvanlarını kurtaran Canlı Hayatını İyileştirme Derneği (CAHİDE) gönüllüleri tarafından sokaklarda bulunup derneğin barınağına getirildi. Barınağa gelince düzenli yapılan tedavi ve bakım sayesinde kısa sürede toparlandı. Dernek gönüllüleri tarafından düzenli olarak ilaçları yapılan ve beslenilen Badem barınağı ziyaret eden Fransız vatandaşı bir turistin ilgisini çekince dernek yöneticilerinin de kabul etmesi üzerine Fransız turist tarafından ülkesine Fransa'ya götürüldü.

Badem'in Gaziantep'ten Fransa'ya uzanan hikâyesini dernek gönüllüsü gazeteci Deniz Yemişenlioğlu Yükselir sosyal medya hesabından şu cümlelerle paylaştı:

"Badem ile yolumuz CAHİDE'de kesişmişti. O bir hevesle alınıp ardından terk edilen canlardan sadece birisiydi. Sanki terk eden kişi kendisini gelip alacakmış gibi gözü hep kapıdaydı. Başını okşadığınızda, güzel sözler söylediğinizde mest oluyordu. Kim sevgi gösterirse başını O'na yaslayıp sanki acısını dindirmeye çalışıyordu. Bir gün bir ziyaretçi geldi uzaklardan ve Badem O'nun da dikkatini çekti. Kaderi de bu ziyaretle değişti. Badem, Edith ile birlikte Fransa'ya gitti. Zaman zaman da mutlu olduğuna dair güzel fotoğrafları geliyor. Badem çok mutlu. Umarım her canın hayatı böyle iyi insanlarla güzelleşir."