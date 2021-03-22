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Giriş Tarihi: 22.3.2021 13:02

Bahis çetesi operasyonunda 23 tutuklama

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Bahis çetesi operasyonunda 23 tutuklama

’da internet üzerinden yasadışı bahis oynatan organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheliden 23’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1’i ev hapsi, 5’i ise adli kontrol altına alındı. Çetenin, bahis organizasyonunda elde edilen gelirleri nakit olarak hesaplardan çektiği ve örgüt yöneticilerine fiziki olarak ulaştırdığı ve bahis organizasyonundan yüksek meblağlarda gelir elde eden şüphelilerin sık sık adreslerini değiştirdikleri tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında yapılan araştırmalar, teknik, fiziki takipler ve bankalar ile yapılan yazışmalar sonucunda delilleri toplanan organize suç örgütü şüphelilerini yakalamak için gözaltı kararı verdi.

İnternet sitesi üzerinden organize suç örgütü kurarak yasadışı bahis oynatan organize suç örgütüne İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce operasyon yapıldı. İstanbul genelinde gerçekleştirilen operasyonda "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Müşterek Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" ile suçlanan şüpheliler gözaltına alındı.

HESAPLARI BOŞALTTILAR

Yapılan araştırmalar sonucu, bahis organizasyonunda elde edilen gelirlerin nakit olarak hesaplardan çekildiği ve örgüt yöneticilerine fiziki olarak ulaştırıldığı tespit edildi.

Şüphelilerin görev bölümlerine göre ayrı ayrı gruplardan oluşturulduğu ve farklı görevlerde bulunan şüphelilerin birbirleri ile temasının olmadığı, irtibat kurmaları gerekmesi durumunda whatsapp uygulaması üzerinden görüşme yaptıkları belirlendi.

23 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bahis organizasyonundan yüksek meblağlarda gelir elde eden şüphelilerin sık sık adreslerini değiştirdikleri, tespit edildi. İfadesi alınan 29 kişiden 1 şüpheli adli kontrol tedbiri uygulanırken, 23 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden biri ev hapsi alırken, 4 'ü hakkında Yurt Dışı Çıkış Yasağı ve İmza Yükümlülüğü şeklinde Adli Kontrol Tedbiri uygulandı.

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Bahis çetesi operasyonunda 23 tutuklama
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