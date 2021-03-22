Banka kasasında unutulan iki tabancaya soruşturma

İstanbul'da, özel bir bankanın Bahçekapı şubesindeki kiralık kasadan iki tabanca çıktı. Tabancaları yıllar önce şube müdürü İlkay Ersoy'un koyduğu anlaşıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı, Ersoy'a "Ruhsatsız silah bulundurmak"tan soruşturma açtı. Ersoy, ifadesinde "Tabancalar çok yakın arkadaşım yarbay Atilla Özüyer'e ait. Özüyer eşiyle birlikte 1999'daki Gölcük depreminde enkaz altında kaldı. Çiftin cenazeleriyle birlikte tabancalar da enkazdan çıktı. ABD'de yaşayan çocukları Uluç ve Korkut'un isteği üzerine silahları muhafaza ettim. Yıllarca alan olmayınca ben de kasada unuttum" dedi.