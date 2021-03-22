Başkan Aksun: Hemşerilerimiz hizmetin en güzeline layıktır

Her fırsatta vatandaşla bir araya gelerek istişare eden Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, esnaf ziyaretleri de gerçekleştirerek çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunuyor. Merkez Çarşısında bulunan esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen Başkan Aksun, esnaf ve vatandaşla sohbet ederek talepleri dinledi. Genç, yaşlı herkesin ilgi gösterdiği Başkan Aksun, Çay ocağında oturan vatandaşla da sohbet ederek, daha güzel, daha yaşanabilir bir Erzincan için fikir alış verişinde bulundu.

Gerçekleşen ziyaret hakkında açıklamada bulunan Belediye Başkanı Bekir Aksun, "Merkez Çarşısında esnafımıza ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Şehrimizin gelişmesinde önemli rol oynayan esnafla yapılan istişareyi önemsiyorum. Erzincan'ı esnafımız ve vatandaşımızla birlikte geleceğe taşıyoruz. Şehrimizde değişim ve dönüşümü birlikte gerçekleştirdiklerini ifade etti.

ERZİNCAN'I BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ

Esnafımızla bir araya gelerek yapılan ve yapılması gereken hizmetleri değerlendirme fırsatı buluyoruz diyen Başkan Aksun; "Vatandaşlarımızın görüş ve önerileri bizim için çok değerli. Biz bu yola koyulduğumuzda Erzincan'ı birlikte yöneteceğiz dedik. Bu tarz ziyaretlerimizi gerçekleştirirken hem esnafımızın önerilerini dinliyoruz hem de pandemi sürecinde onların yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalışıyoruz. Erzincan Belediyesi olarak halkımızın ve esnafımızın her zaman yanında yer aldık almaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Aksun'a beklentilerini ve taleplerini bire bir anlattıkları için mutluluklarını dile getiren esnaf da, ziyaret için teşekkür ettiler.