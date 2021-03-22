Başkan Beyazgül: Bizim suyumuz musluktan içiliyor

22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle ŞUSKİ'ye ait içme suyu arıtma tesisinde bir program düzenlendi. Programa Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ŞUSKİ Genel Müdürü M. Sait Güllüoğlu, öğrenciler ile çok sayıda davetli katıldı.

Şanlıurfa'da suyun musluktan içildiğine dair görsellerin yer aldığı etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 1992 yılında Brezilya'da düzenlenen BM Çevre Koruma Konferansı'nda dünyada suyun artan öneminden dolayı 22 Mart Dünya Su Günü olarak ilan edildiğine dikkat çekerek, "Aslında bakarsanız bizim için her gün su günü çünkü insan bir gün dahi sudan uzak duramaz hele ki Şanlıurfa'da. Ramazan yaklaşıyor iftar vakti bardaklarımız alır bekleriz havanın sıcağında ilk damlayı boğazımıza götürmek için. Su, hava gibi maddeler olmadığında yokluğunu çok fazla hissederiz. Şuan maske takmışız bu sıcak havada ve biz şimdi havanın kıymetini öğrendik." dedi.



BAŞKAN BEYAZGÜL: MUSLUKTAN İÇİLEN SUYUMUZ GÜZEL



Beyazgül, eğer insanların bir yere yerleşecek olması ve bir yerde şehir kuracak olması durumunda ilk işlerinin burada su var mı diye sorduğuna vurgu yaparak, "Bizim hiç kıramadığımız bir husus şu: Biri bize 'bizim suyumuz yok' dediğinde, bize biran önce su getir dediğinde bizler hemen kolları sıvıyoruz oraya su gönderiyoruz. Yine ŞUSKİ tarafından 2'nci bir çalışma yapıldı burada bütün ŞUSKİ çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bizim suyumuz musluktan içiliyor biliyorsunuz, ne yapıyorlar başka yerlerde damacana alıyorlar arıtmalar alıyorlar ama şimdi bende rastlıyorum ne var ki Şanlıurfa'da musluktan içtiğimiz su çok çok güzel. Çalışmalarımız hızla devam ediyor, bir yandan su şebekelerimizi kuruyoruz, bu kapsamda Viranşehir'de ihale edildi. Akçakale ve Harran ihale edildi, diğer Bozova ve Halfeti için de çalışmalar devam ediyor. ŞUSKİ'nin bu sene kredi yoluyla elde etmiş olduğu rakam 450 milyonu buldu. Ama burada hepimize görev düşüyor özellikle de gençlerimize çok büyük görev düşüyor, pankartta da yazıldığı gibi 'yarının suyunu bugünden koru' eğer bizler yarını suyunu korumazsak bu gençlerimiz susuz kalır" dedi.