Başkan Zümrüt Cömertler güven tazeledi

Anamur Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Olağan Genel Kurulu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapıldı. Gazeteciler Cemiyeti olağan Genel kurulu Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gereçekleşti.

Mersin'in Anamur ilçesi Gazeteciler Cemiyeti(Derneği) üyelerin çoğunluğunun hazır bulunduğu kongrede yönetim kurulu listesi açık oylama sunuldu. Başkan Zümrüt Cömertler tüm üyelerin oylarını alarak güven tazeledi.

Kongreye ev sahipliği yapan Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Torunoğlu, Meclis Başkanı Mehmet Yılmaz da katıldı.

Cemiyet Başkanı Zümrüt Cömertler, kongreyi açış konuşmasında gazeteciliğin vasıflarına dikkat çekerek, gazetecilik mesleğinin onurlu bir meslek olduğunu vurguladı.

Basının özgür olması gerektiğinin altını çizen Cömertler, "Basın özgürlüğü, diğer tüm özgürlüklerin anasıdır. Basın özgür değilse varsayılan diğer özgürlüklerin de içi boştur, anlamsızdır. Basın özgürlüğü, gazetecinin mesleki özgürlüğü olmadığı gibi gazeteciye kişisel olarak tanınan bir hak, ayrıcalık ve lütuf da değildir, tam tersine basın özgürlüğü, halkın bilgi edinme ve haber alma hak ve özgürlüğüdür." dedi.

Cömertler'in açış konuşmasının ardından, divan seçimi yapıldı. Divan Başkanlığına Kamil Cömertler, yazmanlığa ise Kazım Kılınç ve Tahsin Ünlü oy birliği ile getirildiler.

Divan üyelerinin belirlenmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Tek listeyle gidilen seçimde, yönetim kurulunda Yeni Anamur gazetesi sahibi Zümrüt Cömertler, Başkanlığa getirilirlerken Yönetim kurulunda ise Haber Anamur Net sahibi Tahsin Ünlü,Yazar Kazım Kılınç, A.A Anamur Temsilcisi İbrahim Polat, TRT ve DHA Anamur temsilcisi Mitat Ünal, Anamur Gündem Gazetesi sahibi Muharrem Garip ve emekli Anamur Belediyesi Basın-Yayın Müdürü Yaşar Yiğit görev aldı.

Divan Başkanı Kamil Cömertler de 51 yıldır yaptığı gazetecilik mesleğinden örnekler vererek gazeteciliğin dünü ve bu gününü kıyasladı, "Biz eskiden bir haberi takip edip, haberi yazıp, bölgeye haberi ve fotoğrafları yollama süremiz en az beş saatimizi alıyordu şimdi ise bu süre beş on dakikalık bir süre haline geldi." dedi.