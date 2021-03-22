Batman'da bölgesel tren seferleri yeniden başladı

Batman'da geçtiğimiz yıl Mart ayında koronavirüs nedeniyle ara verilen tren seferleri yerinde normalleşme kararıyla birlikte bölgesel seferlerle tekrar başladı.

Tren ile yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar garda HES kodları alındıktan sonra seferlerin yapılacağı alana gidebiliyor. Yolculardan maske takmalarını, gara geldiklerinde HES kodlarını hazırlamalarını istediklerini dile getiren Gar müdürü Şazil Baran, "Çünkü HES kodu olmadan bilet satışı gerçekleştirememekteyiz. İlerleyen zamanda el verdiği ölçüde Kurtalan-Ankara seferini yapan Güney Ekspresinin de çalışmasını umuyoruz." dedi.

Yolculardan Mehmet Beyazıt, tren seferlerinin başlamasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Tren yolculuğunun ucuz olmasının yanı sıra konforlu olduğunu anlatan Beyazıt, "Güvenli bir yolculuk için maskeme dikkat edeceğim" dedi.