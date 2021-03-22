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Giriş Tarihi: 22.3.2021 18:51

'da bölgesel tren seferleri yeniden başladı

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Batman'da bölgesel tren seferleri yeniden başladı

’da salgın nedeniyle ara verilen bölgesel tren seferleri koronavirüs tedbirleriyle yeniden başlatıldı. Diyarbakır-Batman ve Batman-Diyarbakır seferleri ile yolcular, HES koduyla tren ile yolculuk yaptı. Uzun bir aradan sonra tekrar tren ile yolculuk yapan vatandaşlar TCDD Batman Gar Müdürlüğünde karşılandı.

Batman'da geçtiğimiz yıl Mart ayında koronavirüs nedeniyle ara verilen tren seferleri yerinde normalleşme kararıyla birlikte bölgesel seferlerle tekrar başladı.

Tren ile yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar garda HES kodları alındıktan sonra seferlerin yapılacağı alana gidebiliyor. Yolculardan maske takmalarını, gara geldiklerinde HES kodlarını hazırlamalarını istediklerini dile getiren Gar müdürü Şazil Baran, "Çünkü HES kodu olmadan bilet satışı gerçekleştirememekteyiz. İlerleyen zamanda el verdiği ölçüde Kurtalan-Ankara seferini yapan Güney Ekspresinin de çalışmasını umuyoruz." dedi.

Yolculardan Mehmet Beyazıt, tren seferlerinin başlamasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Tren yolculuğunun ucuz olmasının yanı sıra konforlu olduğunu anlatan Beyazıt, "Güvenli bir yolculuk için maskeme dikkat edeceğim" dedi.

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Batman'da bölgesel tren seferleri yeniden başladı
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