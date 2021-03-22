Batman’da kayınpeder damadını öldürdü

Batman merkez Binatlı (Bleyder) köyü karşısında bulunan Best Mezrasında kayınbaba damadını vurarak öldürdü. Hasankeyf yolu üzerinde bulunan bir benzinlikte çalışan 70 yaşlarındaki Halil B. Damadı olduğu öğrenilen Agit Adanır ile arasında tartışma çıktı.

Damat ve kayınbaba arasında yaşanılan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Kavgada kayınbaba Halil B. belinden çıkardığı silahla Agit Adanır'ı vurdu. Yaralı halde benzinliğe sığınan damat Agit Adanır aniden yere yığıldı. Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. sağlık ekipleri damat Adanır'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cinayeti işleyen kayınbaba Halil B. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.