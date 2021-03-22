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Giriş Tarihi: 22.3.2021 17:15

’da kayınpeder damadını öldürdü

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Batman’da kayınpeder damadını öldürdü

’da kayınpeder ile damat arasında henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. 70 yaşındaki Halil B., damadı Agit Adanır’ı silahla vurarak öldürdü.

Batman merkez Binatlı (Bleyder) köyü karşısında bulunan Best Mezrasında kayınbaba damadını vurarak öldürdü. Hasankeyf yolu üzerinde bulunan bir benzinlikte çalışan 70 yaşlarındaki Halil B. Damadı olduğu öğrenilen Agit Adanır ile arasında tartışma çıktı.

Damat ve kayınbaba arasında yaşanılan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Kavgada kayınbaba Halil B. belinden çıkardığı silahla Agit Adanır'ı vurdu. Yaralı halde benzinliğe sığınan damat Agit Adanır aniden yere yığıldı. Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. sağlık ekipleri damat Adanır'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cinayeti işleyen kayınbaba Halil B. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Batman’da kayınpeder damadını öldürdü
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