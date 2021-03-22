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Giriş Tarihi: 22.3.2021 15:58

'da kayınpeder dehşeti! Tartıştığı damadını öldürdü...

İHA
Batman'da kayınpeder dehşeti! Tartıştığı damadını öldürdü...

’da kayınpeder ile damat arasında çıkan tartışmada kan aktı. Kayınpeder, damadını silahla vurarak öldürdü. Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu olay yerinden kaçan kayınpeder yakalanarak gözaltına alındı.

Batman Hasankeyf yolunda kayınpeder ile damat arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kayınpeder damadını silahla vurdu. Ağır yaralı olarak kaçan ismi öğrenilemeyen şahıs, bir benzin istasyonunda düşüp yere yığıldı. Şahıs burada hayatını kaybederken, saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

KAYINPEDER GÖZALTINA ALINDI

Hayatını kaybeden şahıs, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken jandarma ekiplerinin çalışması sonucu kayınpeder yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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Batman'da kayınpeder dehşeti! Tartıştığı damadını öldürdü...
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