Beyza’nın eşi geceyi emniyette geçirdi

Kocaeli İzmit İlçesi Alikahya Mahallesinde meydana gelen olayda, henüz 3 ay önce Ömer F.ile evlenen Beyza Nur F. Evinin yatak odasında ölü olarak bulundu. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen genç kadını, bornoz kuşağı ile kendini astığı ileri sürülürken, kendisini eşinin bulduğu öğrenildi.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu tüm müdahalelere rağmen Beyza Nur F. hayata döndürülemedi. Cenaze olay yerinde yapılan incelemeler sonrasında adli işlemler için Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılırken, genç kadının eşi Ömer F. İfadesine başvurulmak üzere Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan olayı öğrenen ve Kocaeli'ne gelen Beyza Nur F.'nin ailesi kızlarının intihar edecek bir sorunu bulunmadığını, olayın intihar olamayacağını ileri sürdü.

GECEYİ EMNİYETTE GEÇİRDİ

Yapılan otopsi işlemleri sonrası, Beyza'nın kesin ölüm nedenin tespiti için alınan parçalar ve yapılan incelemeler İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, ifadesine başvurulmak üzere Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen Ömer F.'nin ise geceyi Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğünde geçirdiği, tamamlanan işlemleri sonrası eşinin şüpheli ölümü ile ilgili ifadesinin alınması için Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi.

KAÇARAK EVLENMİŞLERDİ

Öte yandan Beyza Nur F. ile Ömer F'nin 3 ay önce kaçarak evlendiği, Beyza Nur F.'nin ailesinin bu nedenle kendisi ile görüşmediği ileri sürülürken, Ömer F. ile Beyza Nur F.'nin 1 ay önce bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştığı, tartışmanın büyümesi üzerine Ömer F'nin Beyza Nur F'yi darp ettiği ve çiftin bu nedenle karakolluk oldukları da iddia edildi.