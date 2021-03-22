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Giriş Tarihi: 23.3.2021 01:03

- hattında sefer iptalleri

AA
Bursa-İstanbul hattında sefer iptalleri

Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüsleri'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deniz otobüslerinin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak

Bursa'da deniz otobüslerinin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

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Bursa-İstanbul hattında sefer iptalleri
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