Bursa’da dev uyuşturucu operasyonu

Bursa İl Emniyet müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kent genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların suç unsurları ile birlikte yakalanmalarına yönelik olarak geniş çaplı operasyonlar düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen toplam 48 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

11 KİLO METAMFETAMİN 4 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonlarla gözaltına alınan şahısların ev ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda, 11 Kilo 100 Gram Metamfetamin, 4 Kilo 400 Gram Kokain, 3 Kilo 600 Gram Sentetik Kannabinoid, 3 Kilo 600 Gram Esrar, 39 Adet Ecstasy Tablet, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar Eroin, 1 adet hassas terazi, 10 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 29 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği tespitt edilen bir miktar nakit para ele geçirildi.

33 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan 33 şahıs Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 15 şahıs hakkındaki işlemlerin ise sürdürüldüğü öğrenildi.