Bursa’da ters yön faciası

Mustafakemalpaşa İlçesi Polis Hatıra ormanı önünde meydana gelen kazada, 10 TN 796 plakalı otomobili ile otoyolda ter şeritte giren Kazım Aydın (79), doğru yönde sereden H.K'nın kullandığı 16 ECNM 61 plakalı otomobile kafadan çarptı.

Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada, otomobil içerisinde sıkışan sürücü Kazım Aydın hayatını kaybederken, yanındaki yolcu Ali A. İle, diğer otomobil sürücü H.K ve yanındaki yolcu yaralandı. Kazım Aydın sıkıştığı otomobilden itfaiye kurtarma ekiplerinin yoğun çabalarıyla çıkarılabildi. Bir süre trafiğe kapalı kalan yol kontrollü bir şekilde açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.