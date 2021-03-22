ÇAYKUR işçi alımı iş başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İŞKUR ile ÇAYKUR 500 işçi alımı

ÇAYKUR işçi alımı başvuru şartları gibi detaylar İŞKUR ilanının yayınlanmasıyla beraber gündemdeki yerini aldı. İlana göre; Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde gerçekleştirilecek olan alımların başvuruları 22-26 Mart tarihleri aralığında gerçekleştiriliyor. Bu noktada "ÇAYKUR işçi alımı iş başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" sorusu da yanıt aramaya başladı. ÇAYKUR işçi alımı ilanında alımı yapılacak olan işçilerin 200'ü geçici çay eksperi iken 300'ü ise geçici beden işçisi olacak.

İŞKUR İLE ÇAYKUR PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI!

ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı ve personel alımı başvuru süreci bugün itibarıyla başladı. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da istihdam etmek üzere alınacak olan personellerin 200'ü geçici çay eksperi iken 300'ü ise geçici beden işçisi olacak. Alımlar için gerçekleşecek kuralar ise 12 Nisan tarihinde noter huzurunda düzenlenecek.