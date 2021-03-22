500 bin kadro ile Çaykur işçi alımı ne zaman, başvurular başladı mı? 2021 Çaykur personel- işçi alımı başvuru şartları!

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Çaykur işçi alımı yapıyor. Neredeyse her yıl yapılan bu alımlarda toplamda tam 500 kişilik bir alım yapılacağı duyuruldu. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde istihdam edilmek üzere alımları gerçekleşecek olan ilanla ilgilenen vatandaşların belirtilen başvuru tarihlerinde başvurularını tamamlaması gerekiyor. 300 Geçici beden işçisi başvuru yapacak adayların en az ilkokul mezunu olmaları ve 18-50 yaş aralığında olmaları gerektiği biliniyor. İşte, 2021 Çaykur işçi alımı başvuru süreci ve şartları ile ilgi detaylar…

Çaykur işçi alımı başvuruları ile ilgili yoğun araştırmalar başladı. Geçtiğimiz günlerde Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) 500 bin işçi alımı yapacağını duyurmuştu. 200 geçici çay eksperi ve noter kurası ile 300 geçici beden işçisi kadrosuna yapılacak işçi alımında başvurular İŞKUR üzerinden yapılacağı biliniyor. Yoğun ilgi gören alımlarda Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerindeki fabrikalarda çalışacak 500 kişi için başvurular 22 Mart tarihinde başlayacak.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÇAYKUR (Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü) bünyesinde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerindeki fabrikalarda çalışacak 500 işçi alımı için bu illerde başvurular 22 Mart- 26 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak. İşçi adayları ikamet ettikleri İl için bildirilen işyerlerimizden sadece biri için iş başvurusu yapacaktır. Birden çok işyeri için başvuruda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.