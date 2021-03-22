Cep telefon hırsızı 15 kişi gözaltına alındı

Şişli'de son üç ayda metro, metrobüs, otobüs ve iş yerlerini mesken tutan hırsızlar, vatandaşların çantalarından ve montlarından 10 cep telefonu çaldı. Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlıkları aydınlatmak için toplu taşıma araçları ve iş yerlerinin kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmada hırsızların eşkalleri belirlendi. Adreslerinin de tespit edilmesiyle yapılan operasyonlarda 15 şüpheli tek tek gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çalındığı anlaşılan 6 cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.





6 CEP TELEFONU SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ



Hırsızların vatandaşlardan çaldığı cep telefonları sahiplerine teslim edildi. Cep telefonu çalınanlardan birinin görme engelli müzik öğretmeni Merve Yılmaz olduğu öğrenildi.





HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ



Şüphelilerin metro ve iş yerlerinde yaptıkları hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, metroya binmek için turnikeye giren vatandaşın arkalarından yanaşarak çantalarındaki veya ceplerindeki cep telefonunun çalındığı görüldü. Bir diğer görüntüde ise, iş yerinde alışveriş yapan vatandaşın yanında çocuğu olmasına rağmen vatandaşın çantasındaki cep telefonu çalındığı tespit edildi.