Cezaevinden izinli çıkıp eşini öldürdü

Antalya'nın Alanya ilçesinin Oba Mahallesi Eski Gazipaşa Caddesi üzerinde önceki gece saat 20.00 sıralarında ceza evinden izinli çıkan 52 yaşındaki Besat Doğan, eşi Rabia Doğan'ın da bulunduğu H.B. idaresindeki 07 HAM 27 plakalı motosikleti motosikleti takibe aldı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Aracıyla takip ettiği motosiklete bir süre takip eden Besat Doğan, tabancayla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Rabia Doğan ve motosiklet sürücüsü H.B. yaralanırken, Besat Doğan olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Rabia Doğan'ı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine, H.B'yi ise ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Vücudunun çeşitli bölgelerine 5 mermi isabet eden Rabia Doğan yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Ağır yaralandığı öğrenilen H.B'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

KAYIPLARA KARIŞTI

Korkunç cinayetin ardından polis ekipleri, kaçan saldırgan Besat Doğan'ı yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet masası ekiplerinin yaptıkları incelemede Doğan'ın yaklaşık 4 yıldır cezaevinde olduğu ve bir süredir koronavirüs salgını nedeniyle izinli olarak dışarıda bulunduğu tespit edildi.

Ekipler olay yerinde 6 tane boş kovan buldu. Cinayetin ardından Rabia Doğan'nın yakınları sinir krizi geçirdi. Genç kadının çevresine, "Bu adam beni öldürecek" dediği öğrenildi.