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Giriş Tarihi: 22.3.2021 10:49

Defineciler suçüstü yakalandı, 2 tarihi küp ele geçirildi

ALP KÖRÜKCÜ ALP KÖRÜKCÜ
Defineciler suçüstü yakalandı, 2 tarihi küp ele geçirildi

’de jandarma kaçak kazı yapan definecileri suçüstü yakaladı. Şahısların ikametinde 2 küp ele geçirildi.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Derinkuyu ilçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, A.Ö, A.Ö ve İ.G isimli şahısları izinsiz kazı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı.

İ.G. isimli şahsın evinde yapılan aramada kazı yapılan bölgeden çıkarılan 2 adet 70x170 ebatlarında küp ele geçirildi. Ele geçirilen küpler Nevşehir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Derinkuyu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.

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Defineciler suçüstü yakalandı, 2 tarihi küp ele geçirildi
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