Deniz Gökçen gözyaşlarıyla uğurlandı

Bursalı iş insanı Memduh Gökçen'in eşi Deniz Gökçen, önceki gün 89 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Bursa'da birçok sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmalar yapan Deniz Gökçen, kültürel ve sosyal çalışmalarda kentin rol model ve örnek alınan insanlarından biriydi. Deniz Gökçen'in Ulucami'de düzenlenen cenaze törenine Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın yanı sıra, Belediye Başkanları, siyasiler, çok sayıda STK temsilcisi ve vatandaşlar katıldı. İş insanı Memduh Gökçen, hayat arkadaşını son yolculuğuna uğurladığı sırada ayakta durmakta güçlük çekti.

Gökçen, gözyaşları eşliğinde aile kabristanında toprağa verildi.