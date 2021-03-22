Devrilen TIR’ın sürücüsü ve yanındaki oğlu hayatını kaybetti

Amasya'nın Merzifon ilçesinde sebze yüklü tırın devrildiği kazada sürücü ile yanında bulunan oğlu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, sürücü Turan Verep (55) yönetimindeki salatalık yüklü 61 ACR 608 plakalı TIR, dün akşam saatlerinde Merzifon Kayadüzü mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildi. Polis, jandarma, itfaiye ve 112 acil sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada olay yerinde hayatını kaybettikleri belirlenen sürücü ile yanındaki oğlu Yasin Verep (24) sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Cenazeler yapılan incelemenin ardından Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.