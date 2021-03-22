Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Devrilen TIR’ın sürücüsü ve yanındaki oğlu hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 22.3.2021

Devrilen TIR’ın sürücüsü ve yanındaki oğlu hayatını kaybetti

Devrilen TIR’ın sürücüsü ve yanındaki oğlu hayatını kaybetti

Amasya'nın Merzifon ilçesinde sebze yüklü tırın devrildiği kazada sürücü ile yanında bulunan oğlu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, sürücü Turan Verep (55) yönetimindeki salatalık yüklü 61 ACR 608 plakalı TIR, dün akşam saatlerinde Merzifon Kayadüzü mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrildi. Polis, jandarma, itfaiye ve 112 acil sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada olay yerinde hayatını kaybettikleri belirlenen sürücü ile yanındaki oğlu Yasin Verep (24) sıkıştıkları yerden çıkartıldı. Cenazeler yapılan incelemenin ardından Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Devrilen TIR’ın sürücüsü ve yanındaki oğlu hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA