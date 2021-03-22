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Giriş Tarihi: 22.3.2021 11:56

ile 2021 ? İşte Ramazan ayı takvimi ve oruç tarihi

Diyanet takvimi ile 2021 Ramazan ne zaman? İşte Ramazan ayı takvimi ve oruç tarihi

ile 2021 dini günler takvimi yayınlanırken belli oldu. On bir ayın sultanı heyecanı milyonların gündeminde yer alırken , hangi güne denk geliyor, gibi pek çok soruya yanıt aranıyor. Her yıl belli tarihlere denk gelen Ramazan ayının başlangıç tarihi ve bitiş tarihi merak konusu oldu. Nisan ayında başlayacağı bilinen Ramazan ayı 12 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. İşte Ramazan ayı takvimi ve oruç tarihi

Bin aydan daha hayırlı olan son günlerde sıklıkla merak ediliyor. Diyanet 2021 takvimi ile dini günler takvimini duyururken , hangi güne denk geliyor, gibi sorulara yanıt aranıyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayının başlamasına oldukça kısa bir zaman kaldı. Üç ayların ikincisi olan Şaban ayından sonra 11 ayın sultanı olan Ramazan ayı başlayacak.

RAMAZAN NE ZAMAN, İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Ramazan tarihi ile ilgili araştırmalar müminlerin gündeminde bulunuyor. İslam alemi için en önemli aylardan biri olan Ramazan ayının gelmesine artık sayılı günler kaldı. Ramazan bu sene Nisan ayına denk geliyor. 13 Nisan günü başlayan oruç 12 Mayıs günü son bulacak. 13 Mayıs ise Ramazan Bayramı'nın 1. Günüdür.

Diyanet takvimi ile 2021 Ramazan ne zaman? İşte Ramazan ayı takvimi ve oruç tarihi

RAMAZAN TARİHİ 2021

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Diyanet takvimi ile 2021 Ramazan ne zaman? İşte Ramazan ayı takvimi ve oruç tarihi

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın arefesi 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

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Diyanet takvimi ile 2021 Ramazan ne zaman? İşte Ramazan ayı takvimi ve oruç tarihi
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