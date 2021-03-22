Diyanet takvimi ile 2021 Ramazan ne zaman? İşte Ramazan ayı takvimi ve oruç tarihi

Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan tarihi son günlerde sıklıkla merak ediliyor. Diyanet 2021 takvimi ile dini günler takvimini duyururken Ramazan ne zaman, hangi güne denk geliyor, oruç ne zaman tutulacak gibi sorulara yanıt aranıyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayının başlamasına oldukça kısa bir zaman kaldı. Üç ayların ikincisi olan Şaban ayından sonra 11 ayın sultanı olan Ramazan ayı başlayacak.
Ramazan tarihi ile ilgili araştırmalar müminlerin gündeminde bulunuyor. İslam alemi için en önemli aylardan biri olan Ramazan ayının gelmesine artık sayılı günler kaldı. Ramazan bu sene Nisan ayına denk geliyor. 13 Nisan günü başlayan oruç 12 Mayıs günü son bulacak. 13 Mayıs ise Ramazan Bayramı'nın 1. Günüdür.
Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı
Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı'nın arefesi 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.