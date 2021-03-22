Diyanet takvimi ile 2021 Ramazan ne zaman? İşte Ramazan ayı takvimi ve oruç tarihi

Diyanet İşleri Başkanlığı ile 2021 dini günler takvimi yayınlanırken Ramazan tarihi belli oldu. On bir ayın sultanı heyecanı milyonların gündeminde yer alırken Ramazan ne zaman, hangi güne denk geliyor, oruç ne zaman tutulacak gibi pek çok soruya yanıt aranıyor. Her yıl belli tarihlere denk gelen Ramazan ayının başlangıç tarihi ve bitiş tarihi merak konusu oldu. Nisan ayında başlayacağı bilinen Ramazan ayı 12 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. İşte Ramazan ayı takvimi ve oruç tarihi

Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan tarihi son günlerde sıklıkla merak ediliyor. Diyanet 2021 takvimi ile dini günler takvimini duyururken Ramazan ne zaman, hangi güne denk geliyor, oruç ne zaman tutulacak gibi sorulara yanıt aranıyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayının başlamasına oldukça kısa bir zaman kaldı. Üç ayların ikincisi olan Şaban ayından sonra 11 ayın sultanı olan Ramazan ayı başlayacak.

RAMAZAN NE ZAMAN, İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Ramazan tarihi ile ilgili araştırmalar müminlerin gündeminde bulunuyor. İslam alemi için en önemli aylardan biri olan Ramazan ayının gelmesine artık sayılı günler kaldı. Ramazan bu sene Nisan ayına denk geliyor. 13 Nisan günü başlayan oruç 12 Mayıs günü son bulacak. 13 Mayıs ise Ramazan Bayramı'nın 1. Günüdür.