Doktorların 'yaşamaz' demesi rağmen, 28 ameliyat ile hayata bağlanmıştı: Mehmet Akif koronaya yenik düştü

DOKTORLAR 'YAŞAYAMAZ' DEMİŞTİ

28 ameliyatla hayata tutunan Mehmet Akif Öztürk'ün hikayesini, geçen yıl 14 Temmuz'da DHA haberleştirmişti. Resim yaparak hayata tutunan ve ünlü isimlerin resimlerini yapan Öztürk, "Doktorlar benim için sürekli ümitsiz konuştu. 'Yaşamaz' ve 'yürüyemez' gibi ifadeler kullandılar. Allah'a şükür ki ben tüm bunları atlatıp, hayatta kaldım ve 2018 yılında memur oldum. Adliyede de savcılarımız ve hakimlerimiz bana çok ilgi gösteriyorlar" ifadelerini kullanmıştı.