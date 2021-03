Down sendromlu çocuklara Harran gezisi

21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle Şanlıurfa Kızılay ve gönüllü gençler Down sendromlu çocuklara yönelik etkinlikler düzenlendi. Türk Kızılay, Şanlıurfa Şube Başkanı Dr. Ahmet İnan'ın katıldığı Tarihi Harran' gezisinde down sendromlu çocuklarla eğlenceli saatler yaşandı.

Çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği programda eğlenceli anlar yaşayan çocuklar Harran ilçesinde bulunan kubbeli evleri gezdi. Gezide çocuklar çeşitli hediyelere verildi.

21 MART DOWN SENDROMU FARKINDALIK GÜNÜ

Dünya Down Sendromu Günü çerçevesinde her yıl 21 Mart günü genetik duruma farkındalık yaratılıyor.

Down Sendromu genetik bir farklılık, bir kromozom anomalisidir. En basit anlatımı ile sıradan bir insan vücudunda bulunan kromozom sayısı 46 iken Down sendromlu bireylerde bu sayı üç adet 21. kromozom olması nedeniyle 47 olmaktadır. Down Sendromu bir hastalık değildir.