"Down sendromu bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır"

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla bir spor etkinliği düzenledi. Etkinliğe Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ile belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Toroslar 1000 Kişilik Spor Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte Akdeniz Belediyesi Spor Kulübü kick boks sporcuları ile Türkiye'nin ilk down sendromlu milli sporcuları temsili müsabaka yaptı.

Müsabaka öncesinde Akdeniz Belediyesi Uzman Psikoloğu tarafından özel gereksinimli bireylerin topluma entegre olabilmesi ve down sendromlu bireylerin de farklılıklarına saygı ve empati duyulabilmesi amacıyla "Farklılıklarımızla Bir Bütünüz" atölye çalışması düzenlendi. Atölye çalışmasının ardından down sendromlu bireyler, Akdeniz Belediyesi sporcularına liderlik ederek judo taktikleri öğretti.

"EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİMİZ FARKLILIKLARIMIZDIR"

Dünya üzerinde milyarlarca insanın farklılıklarla yaşadığını belirterek Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Her birimizin fizyolojik ya da karakteristik çok çeşitli özellikleri var. İnsanlığın da en büyük zenginliği işte bu farklı olma halleridir. 10 Kasım 2011 tarihinde Birleşmiş Milletlerin aldığı kararla 21 Mart'ı Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü olarak tanımlandı. Bu yeryüzünü bizler, genetik farklılığı olan down sendromlu bireylerle de paylaşıyoruz" dedi.

"BU FARKLILIKLAR ONLARI AYRICALIKLI KILIYOR"

İnsanlarda 46 kromozomun bulunduğuna dikkat çeken Başkan Gültak, "Down sendromlu bireylerde ise kromozomun 47 olduğu ve bölünürken dağılmadığı gözleniyor. Canlılarda bulunan 21. sıradaki kromozom, bu kardeşlerimizde 3 tane bulunuyor. Yani +1 farkla bu dünyaya geliyorlar. Bu farklılıkları onları ayrıcalıklı da kılıyor. 6. hisleri oldukça kuvvetlidir. Öğrendiklerini kesinlikle unutmazlar. Kin, nefret gibi duyguları asla taşımazlar" diye konuştu.

"BİZE DÜŞEN GÖREV ONLARI YALNIZ BIRAKMAMAKTIR"

Başkan Gültak, "Ne yazık ki onların bu farklılığı çoğu zaman hastalık olarak nitelendirilebiliyor. Bu çok yanlış. Genel bir kanı olarak, sanıldığının aksine down sendromu kesinlikle bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır. Bunu asla unutmamalıyız. Öte yandan down sendromlu bireyler kendi kişisel gelişimleri için özel olarak ilgiye ihtiyaç duyarlar. Bizlerin görevi onları bu süreçte yalnız bırakmamaktır" şeklinde konuştu.

"FARKLILIKLARIMIZI ELEŞTİRMEMELİYİZ"

Down sendromlu bireylere yönelik neler yapılabileceği noktasında açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Gültak, "Bence en önemlisi sosyal hayata entegrasyonlarında onları teşvik etmeliyiz. Böylece değerli ailelerine de en büyük ve en anlamlı desteği vermiş oluruz diye düşünüyorum. Bizlere +1 fark katan tüm kardeşlerimize ve ailelerine saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.

Düzenlenen temsili müsabakanın ardından Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak Türkiye'nin ilk down sendromlu milli judocularına "+1 Farkla Birinciyiz" temalı madalya ve hediyeler takdim etti.