DUYKON engelleri kaldırıyor

Yozgat ve Yozgatlılar için çalıştıklarını dile getiren DUYKON Genel Başkanı Serhat Baran, 135 engelli aracı ile 2 adet hasta vincini Yozgat'ta ihtiyaç sahiplerine teslim ettiklerini söyledi.

Baran, daha önce de buna benzer kampanyalar yaptıklarını belirterek, ikinci bir tekerlekli sandalye kampanyası yapmayı hedeflediklerini ifade etti. Şehir dışında yaşadıklarını ancak Yozgatlı olduklarını ve bundan her zaman gurur duyduklarını anlatan Baran, "Yozgatlı hemşerilerimizin adına burada akülü araba dağıtımı yapalım dedik. Engelli vasatlarımızın hizmetini karşılamak adına. Yozgatlı hemşerilerimize yardımcı olmak amacıyla geldik. Tüm federasyon başkanlarımız, Avrupa'dan gelen federasyon başkanlarımızın desteği ile bugün tamamlamış durumdayız. İnşallah ikinci partiyi düşünüyoruz. Şunu da belirtmek istiyorum. Devletimizin desteği var. Biz sadece Sivil Toplum kuruluşları olarak harici olarak destek vermek istiyoruz. Çünkü Yozgat'ın evladıyız. Biz şehir dışında başka bir ilde yaşasak da sonuçta doğduğumuz yerler Yozgat olduğu için minnet ve vatan borcumuzu ödemek istiyoruz. Milliyetçilik kavramı bence budur. Destek veren emek veren hemşerilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

GURUR DUYDUK

Almanya Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Çelik, yaptıkları yardımlardan büyük gurur duyduklarını ve engelli vatandaşlara bir nebze de olsa katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

HAYIR DUASI ALIYORUZ

Bu tür yardım kampanyalarını yapmaktan büyük mutluluk duyduklarına değinen İş İnsanı ve Fransa Saraykentliler Dernek Başkanı Nuri Meriç, "Bu işi Hollanda Yozgatlılar Federasyonu olarak DUYKON çatısı altında birlikte organize ettik. Oradaki Yozgatlı iş adamlarımız ve hayırsever hemşerilerimizin katkısı ile emanetlerini Allah'a çok şükür bugün yerine ulaştırdık. Bu bizim Yozgat'a 2012 yılında Yozgatlılar federasyonu olarak bir daha getirmiştik. Bu ikincisi. Bir dahakine inşallah Allah nasip eder talep olursa yine başlatabiliriz. Gördüğümüz manzara ve insanların hayır duası bizleri çok mutlu ediyor. Onların hayır duasını almak bizlere yetiyor. Bu işte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

YENİPAZAR'A 5 TANE

Yenipazar Belediye Başkanı Menderes Baran, DUYKON'un düzenlediği yardım kampanyasına katkı veren herkese teşekkür etti. Bu tür yardımların insanları birbirine bağladığını dile getiren Baran, "Çok duygulandık. Allah razı olsun. Bu işe en ufak emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bölgemiz adına da 5 tane verdiler. Serhat Baran Dernek başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

HERKESİN YAŞAMASINI İSTERİM

Yardımlaşma duygusunu herkesin yaşaması gerektiğini anlatan Hollanda Yozgatlılar Federasyonu Başkan Yardımcısı Tahsin Özer, "Bu duyguyu herkesin yaşamasını isterim. Öncelikle DUYKON ailesine Avrupa Saraykentliler Derneği yöneticilerine, bölge başkanlarına, iş adamlarımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Onların ben öncülüğünü yapıyorum. Onların yardımlarını yaptım. Bu duyguyu inşallah bir gün onlar da gelip yaşarlar. Çünkü bu duygu başka bir duygu. Yarın bizim ne olacağımız belli değil. Bizimde onları engelli olarak görmememiz gerek. Onlara iş aş sağlamamız gerek" diye konuştu.

ÇOK MUTLUYUZ

Trakya Yozgatlılar Federasyon Başkanı Burhan Koç, DUYKON ailesi olarak topladıkları tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktan mutlu olduklarını söyledi. Koç, katkısı olan herkese teşekkür etti.

HAYIRDA YARIŞALIM

Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Koç, DUYKON tarafından başlatılan kampanya temin edilen tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Yardımların sorunsuz bir şekilde teslim edildiğini anlatan Koç, "Ben burada özellikle Avrupa'daki federasyon başkanlarıma, onun yönetim kurulu arkadaşlarıma ve değerli hayırsever gurbetçi hemşerilerime minnettarlığımı iletiyorum. Teşekkür ediyorum. DUYKON Genel Başkanımız Serhat Baran'a ve Bursa, Kayseri, Ankara ve İstanbul Federasyon başkanlarıma da teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Rabbim bu tür hayır işlerini bizlere nasip etsin diyorum" dedi.

YOZGATLILARA SESLENDİ

Hollanda Feyenoord Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Elbay ise Yozgatlılara Yozgat'a destek olma çağrısında bulundu. Bu tür faaliyetlerin devam etmesi temennisinde bulunan Elbay, "Biz buradan Yozgatlı hemşerilerime sesleniyorum. Dünyanın neresinde olursa olsunlar gelsinler bize Yozgatlıya yatırım yapsınlar ve yardım etsinler. Dayanışma devam etsin. İnşallah böyle güzel programlar devam eder" dedi.

SILA ÖZLEMİ YARDIMA DÖNÜŞTÜ

Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu Genel Başkan Vekili ve Yozgatlılar Vakfı Başkanı Durak Turan Düz, gurbette yaşayan Yozgatlıların sıla özleminin yardıma dönüştüğünü söyledi. Emeği geçen herkese teşekkür eden Düz, bu tür hizmetlerin devam edeceğine inandıklarını kaydetti.

HAYIRLI BİR İŞE VESİLE OLDULAR

Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman da DUYKON'un hayırlı bir işe vesile olduğunu belirterek, şunları kaydetti; "Ben teşekkür etmek istiyorum. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza ve DUYKON Başkanımız Serhat Baran ve ekibine teşekkür ediyorum. Gerçekten hayırlı bir ise vesile oldular. Burada getirmiş oldukları tekerlekli sandalyeleri merkez ve ilçelerde bulunan vatandaşlarımıza bir nebze ihtiyaçlarını karşıladılar. Kendilerine ve ekibine teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir etkinlik yaptılar. Bunların devamını da kendilerinden bekliyoruz."

YOZGAT İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Bu işi görev edindiklerini anlatan Avusturya Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı İbrahim Orhan, "Biz görev edindik. Türkiye'deki engelli insanlar kalmayana kadar özellikle Yozgatlı hemşerilerimiz için çalışacağız. Engelli insanları engelsiz hale getirmek için her türlü imkanları kullanacağız. Araç gereç ne gerekiyorsa maddi ve manevi her türlü desteği vereceğiz. Avusturya'dan tuna boyu Viyana'dan herkese bol bol selamlar iletiyorum. İnşallah tekrar bir daha organizede görüşmek üzere" dedi.