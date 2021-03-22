Elazığ cezaevinden firar eden zanlı Mardin'de yakalandı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sorumluluk bölgesi nüfusuna kayıtlı olup çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar sonucu L.D'nin Mazıdağı'a bağlı Gürgöze Mahallesine geleceği tespit edildi.

Elazığ Cezaevinden firar eden ve firari olarak aranan L.D. Mazıdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ilçe girişinde yaptığı yol kontrol ve arama faaliyeti sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlan L.D.'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.