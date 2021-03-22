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Giriş Tarihi: 22.3.2021 10:18

cezaevinden firar eden zanlı 'de yakalandı

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
Elazığ cezaevinden firar eden zanlı Mardin'de yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu istihbarı çalışma ve takip sonucu cezaevi firarisi olarak aranan L.D. jandarma tarafından yakalandı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sorumluluk bölgesi nüfusuna kayıtlı olup çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar sonucu L.D'nin Mazıdağı'a bağlı Gürgöze Mahallesine geleceği tespit edildi.

Elazığ Cezaevinden firar eden ve firari olarak aranan L.D. Mazıdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ilçe girişinde yaptığı yol kontrol ve arama faaliyeti sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlan L.D.'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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Elazığ cezaevinden firar eden zanlı Mardin'de yakalandı
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