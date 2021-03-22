Emekli çift evlerinde öldürülmüş olarak bulundu

İlçeye bağlı Tümenli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Adana İl Sağlık Müdürlüğünden emekli Mehmet Fevzi Atay ve emekli öğretmen eşi Elif Atay çiftinden haber alamayan yakınları evlerine gitti. Kapıyı kimse açmayınca jandarma arandı. Olay yerine gelen ekipler eve girdiğinde karı-kocayı başlarından vurulmuş halde buldu.

Yaşlı çiftin yakınları sinir krizleri geçirip gözyaşı döktü. Atay çiftinin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, jandarma ekipleri evde parmak izi ve delil çalışması yaptı.