Erdemli’de 500 adet biberiye ve defne fidanı dikildi

Fidan dikimi etkinliğinde konuşan Erdemli Kaymakamı Avni Kula, orman haftası nedeni ile Gaziler, öğrenci ve STK temsilcileri ile birlikte fidan dikimi gerçekleştirildiğini belirterek etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü de yaptığı konuşmada, 21-26 Mart tarihleri arasının dünya ormancılık günü olduğunu bu nedenle de ülkemizde olduğu gibi tüm Türk dünyasında baharın müjdecisi olarak kutlanmaktadır. Biz de bugün Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS)'den Mersin bölgesine nakledilecek olan enerji nakil hatlarının geçtiği bölgelerde traşlama yapılmıştır. Elektrik iletim hattının geçtiği bölgelerde temsili olarak yangına dayanıklı 300 biberiye ile 200 adet Dene ağacı dikimi yapılacaktır.Hattın geçtiği bölgeye özellikle yangına dayanıklı ve bölge halkına gelir getirici ağaçlar dikmekteyiz. Fidan dikim etkinliğimiz bunlarla sınırlı kalmayıp dikim faaliyetlerimiz sürmektedir. Bugün pandemi nedeni ile temsili dikim yapacağız'' dedi.

Konuşmaların ardından temsili 300'ü biberiye 200'ü defne olmak üzere toplam 500 adet fidan dikimi yapıldı.