Erdemli'de fırtınanın yaraları sarılıyor

Geçtiğimiz günlerde yaşanan felaketin ardından yaraları hızlı bir şekilde sarmak için adımlar atan Erdemli Belediyesi, vatandaşların ev ve seralarının yapımında kullanılmak üzere kum ve çimento desteğinde bulunuyor.

Bütün gücüyle vatandaşın yanında olan Erdemli Belediyesinin çalışmalarından ise vatandaşlar memnun. Kayacı Mahallesinden Hüseyin Bağ, "Çiftçilik yaparım, tarım yaparım. Seramı hortum aldı, 2 dönüm. Belediyeden kum geldi, çimento geldi. Başkanıma teşekkür ederim, yardımda bulundu" diye konuştu.

"VATANDAŞIMIZIN YANINDAYIZ"

En büyük teselli kaynağının can kaybının yaşanmaması olduğunun ve fırtınadan etkilenen vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "İlçemizde yaşanan fırtınada, maalesef görüldüğü gibi seralar yerle bir olmuş durumda. İnsanlarımızın onca emeği, onca gayreti, onca çabası heba olmuş durumda. Zarar gören vatandaşlarımızı ziyaret ederek, zararlarının tespiti ve ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalara başladık. Biz Belediye olarak, gücümüz neye yetiyorsa, insanlarımızı sıkıntıdan kurtarmak için elimizden geleni yapacağız. Vatandaşlarımızın iyisinde kötüsünde, sevincinde tasasında yanındayız. Erdemlimize geçmiş olsun diyorum. Çok şükür sevincimiz o ki, can kaybı yok. Zarar gören tüm üreticilerimize geçmiş olsun diyorum" diye konuştu.