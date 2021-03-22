Eski sevgili kaçırdı KADES kurtardı

Kütahya'dayaşayan 19 yaşındaki E.Ü., bir süre önce erkek arkadaşı Ö.K.'den (20) ayrıldı. Bu durumu hazmedemeyen Ö.K., genç kızı tehdit etmeye başladı. Genç kızın başvurusu üzerine, Ö.K. hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Bu kararla çılgına dönen Ö.K., önceki gün Zafertepe mahallesindeki İmam Gazali Caddesi'nde, önünü kestiği genç kızı, zorla otomobile bindirdi.E.Ü., daha önce önlem olarak telefonuna indirdiği, Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yardım istedi. İhbarla harekete geçen polis ekipleri, genç kızın bulunduğu aracın peşine düştü. Polislerin "dur" ihtarına uymayan Ö.K. kaçmaya devam edince kovalamaca başladı. Kaçarken biri polis otosu olmak üzere 3 araca çarparak hasar veren Ö.K., yaklaşık 12 kilometre süren kaçışın sonunda, Osmangazi mahallesindeki bir halı sahanın yakınında durduruldu. Aracını bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan Ö.K., polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Ehliyeti de bulunmayan Ö.K.'nin, KADES'e bastığını fark edince, genç kızın burnunu kırdığı belirlendi. Polis tarafından kurtarılan genç kız, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.