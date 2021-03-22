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Giriş Tarihi: 22.3.2021 12:04 Son Güncelleme: 22.3.2021 12:12

'de hastanede skandal olay! yeni görüntüler ortaya çıktı

DHA
Eskişehir'de hastanede skandal olay! yeni görüntüler ortaya çıktı

’de bir hastanede aralarında doktor, sağlık memuru ve güvenlik görevlisi bulunan personelin, acil servisteki ofiste iskambil kağıdıyla ‘kumar’ oynadığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler, personelin daha önce de aynı ofiste defalarca kumar oynadığını gözler önüne serdi.

Eskişehir'de bir hastanede geçen Ocak ayında aralarında doktor, güvenlik görevlisi ve sağlık memurlarının bulunduğu personelin, acil servisteki ofiste kumar oynadığı iddia edildi.



Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, personelin iskambil kağıtlarıyla oynadığı görülürken, Eskişehir Valiliği ile Sağlık İl Müdürlüğü, 14 kişi hakkında adli ve idari soruşturma başlatıp, 5 kişiyi açığa aldı.



Soruşturma sürerken, açığa alınan personelin görevine döndüğü öğrenildi. Öte yandan soruşturma dosyasına da giren yeni görüntüler ortaya çıktı.



Görüntülerde, hakkında soruşturma yürütülen personelin farklı zamanlarda a aynı ofiste iskambil kağıdıyla oyun oynadığı, bu sırada hastane girişindeki danışma ve acil servisin boş olduğu yer aldı.

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Eskişehir'de hastanede skandal olay! yeni görüntüler ortaya çıktı
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