Eskişehir'de hastanede skandal olay! yeni görüntüler ortaya çıktı





Görüntülerde, hakkında soruşturma yürütülen personelin farklı zamanlarda a aynı ofiste iskambil kağıdıyla oyun oynadığı, bu sırada hastane girişindeki danışma ve acil servisin boş olduğu yer aldı.

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