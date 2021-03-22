'Eşya taşınacak' diyerek soyguna ortak ettiler! Nakliyeci gözaltına alınınca gerçek ortaya çıktı

Nakliyeci "Ben sadece taşıma yaptım" dedi. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; yakalanmamak için nakliyeci arkadaşlarını soygunda kullandıkları iddia edilen iki şüpheliyi gözaltına aldı ve çalınan cihazları eksiksiz ele geçirdi. Şüphelilerden 1'i tutuklandı. Nakliyeci ise serbest bırakıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" soruşturması Bahçelievler İlçesi'ne bağlı Siyavuş Paşa Mahallesi'ndeki bir iş yerine ait depoda yaşanan soygun üzerine açıldı. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri'nin tespitlerine göre; olay 17 Mart Çarşamba günü meydana geldi. Söz konusu iş yerinden piyasa değeri toplamda bir milyon 300 bin lira olan yedi bin 500 adet "Ateş Ölçer" cihazı çalındı. Güvenlik kamera görüntülerini detaylı bir şekilde incelemeye alan Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; olayda kullanılan ve çalınan cihazların yüklendiği aracın plakasını tespit etti. Aracın bir nakliyat firmasına ait olduğu ortaya çıktı. Araç sahibi ve sürücüsü Y.A., İstanbul'un Bağcılar İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.



ÇALINAN CİHAZLAR DA BULUNDU



Nakliye aracının sahibi ve sürücüsü Y.A., arkadaşı N.Ö. aracılığıyla tanıdığı E.Z. isimli kişinin kendisine "Nakliye işimiz var" diyerek adresi verdiğini, kendisinin de işi kabul ederek gittiği depoda bulunan malzemeleri Bağcılar İlçesi'nde arkadaşı N.Ö.'ye ait olan kömürlüğe bıraktığını söyledi. N.Ö. ve E.Z. de gözaltına alındı. E.Z. isimli şüpheli, N.Ö.'nün kömürlüğünde bulunan hırsızlık malzemelerini olaydan iki gün sonra Bahçelievler İlçesi'nde bulunan Siyavuş Paşa Mahallesi'ndeki bir depoya getirdiğini belirtti. Söz konusu depoda yapılan aramalarda yedi bin 500 adet "Ateş Ölçer" cihazı ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Z. tutuklandı. Diğer iki şüpheli Y.A. ve N.Ö. ise "Adli Kontrol" kararıyla serbest bırakıldı.