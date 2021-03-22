Evden hırsızlık yapan, araç çalan 1 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, 16 Mart 2021 tarihinde Çaycuma İlçesine bağlı Karamusa Köyü Tokiler bölgesinde ikamet eden N.A isimli şahsın evinden, televizyon, cep telefonu, monitör, bilgisayar kasası ile evde bulunan araç anahtarını alarak evinin önünde park halinde bulunan 34 ** *** plakalı otomobilin çalındığı öğrenildi.

Olay ile ilgili Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan detaylı araştırma ve çalışmalar sonucunda, söz konusu araç 20.03.2021 günü dört tekeri sökülmüş ve terk edilmiş bir vaziyette Çaycuma İlçesi Saltukova Beldesi Coburlar köyünde bulunurken, olayın şüphelisi olduğu tespit edilen C.B. isimli şahıs 21.03.2021 günü yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan çalışmaların devamında şüpheli şahsın evden çalmış olduğu elektronik eşyaları ikinci el eşya satın alan bir işyerine sattığı tespit edilmiş olup söz konusu malzemeler muhafaza altına alınırken, Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte şüpheli C.B isimli şahıs adli makamlara sevk edilirken, olay ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.