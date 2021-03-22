Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Fatih'te toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Giriş Tarihi: 22.3.2021 10:22

'te toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

DHA
Fatih'te toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında trafik ekipleri toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çok sayıda kontrol noktasında haftanın ilk iş gününde toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı.

Fatih Adnan Menderes Bulvarı'nda girişinde durdurulan araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında ekipler, vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıklarını denetlendi. Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı dezenfektan konusunda bilgi verdi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih'te toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA