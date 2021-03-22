Freni boşalan araç mahalleye daldı: 1 yaralı

Kaza Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evinin önünde park halinde olan ticari otomobile binmek isteyen aile aracın bir anda hareket etmesi ile korku dolu anlar yaşadı. Yokuş aşağı doğru park edilmiş olan araca bindikleri sırada bilinmeyen bir şekilde yokuş aşağı doğru hareket eden 16 BH 846 plakalı hafif ticari araç belli bir mesafe gittikten sonra park halinde bulunan 01 VD 597 plakalı otomobile çarparak durabildi. Süratli bir şekilde park halindeki otomobile çarpan araçta bulunan 12 yaşındaki A.D isimli çocuk kazada yaralandı. Çevredekilerin yardımı ile araç içinden çıkarılan çocuk olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mahallede korku anlar yaşatan kaza ile ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı. her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.