Gece yarısı Nevruz coşkusu

Tomarlı köyünde nevruz kutlaması gençlerin köy meydanında atlı turuyla başladı. Gençler atlarla tur atarken çocuklar, ateşin yakılacağı Türk bayrağının dalgalandığı Sarı Kalaca Tepesi'ne odun taşıdı. Havanın kararmasıyla birlikte tepede buluşan köylüler, ilk olarak gür bir sesle İstiklal Marşı'nı okudu. Marşın ardından önce çay demlenerek semaver ardından da nevruz ateşi yakıldı. Ateş etrafında toplanan köylüler, sevinçlerini ve neşelerini dile getirirken bir yandan da katılımcılara çikolata ve çerez dağıtıldı. Yöresel türküler eşliğinde halaylar çekildi, anılar paylaşıldı ve eskiye özlem dile getirildi.

Uzun geçen ağır kış koşularından çıkıyor olmalarını kutlayarak bereketli ve bol kazançlı günler dileyerek birbirlerinin Nevruz Bayramını kutlayan köylüler, gece geç saatlere kadar kutlama yaptı. Kutlamanın ardından ateşi söndürerek tepeden inen köylüler, köy meydanında toplanarak hep birlikte "Tomarlı köyünden Türkiye'ye selam olsun, Nevruz Bayramınız kutlu olsun" sloganı atarak evlerine dağıldı.