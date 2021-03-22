Genel Başkan Abdullah Karacan davası onandı

Sakarya'nın Arifiye İlçesi'nde 13 Kasım 2018 tarihinde Good-Year Lastik Fabrikası'nı ziyarete gelen Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan fabrika içindeki iş yeri temsilciliği ziyaret etmişti. Ziyaret sırasında fabrika çalışanı işçilerinden Sedat U. İle yaşanan tartışma sonrasında genel başkan Karacan silahlı saldırıya uğramış, Karacan ile yanındaki iş yeri temsilcisi iki kişi vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Karacan ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından Sakarya 3.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Sedat U., genel başkan Abdullah Karacan'ı öldürmek suçundan 12 yıl 6 ay, 2 ayrı yaralama suçundan 3'er yıl 6 ay olmak üzere toplamda 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmış. Davada yargılanan 7 sendikacı ise Sedat U.'a karşı 'Hürriyet'i yoksun kılmaktan' 3'er yıl, 4'er ay hapis cezası almıştı.

Davanın temyizine bakan Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, 8 sanığa verilen hapis cezalarını onadı.