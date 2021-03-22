GTA 5 Hileleri Nelerdir? - En Çok Kullanılan GTA 5 Hileleri ve Şifreleri

GTA 5, 2013 yılında piyasaya sürülmüştür. O günden bu yana en popüler oyunlardan birisi olmayı başarmıştır. Günümüzde hala en fazla oynanan oyunlar listesinde de en ön sıralarda yer alır. GTA 5 hileleri ise oyun severlerin bu noktadaki en çok merak ettiği konudur. GTA 5 para hilesi ve GTA 5 silah hilesi başta olmak üzere GTA 5 hileleri ve şifreleri listesine bu başlık altında yer verdik. GTA 5 hileleri kullanarak oyunu dilediğiniz gibi kontrol altında ilerletebilirsiniz.

GTA 5 HİLELERİ NELERDİR?

GTA 5 hileleri arasında en popüler olanları ve işinize yarayacak tüm şifreleri aşağıda bulabilirsiniz. GTA 5 para hilesi de bu noktada ne kadar fazla araştırılsa da böyle bir şifre bulunmamaktadır. İşte GTA 5 hileleri;

Aranma Seviyesini Arttır : FUGITIVE

GTA 5 oyununda arabma seviyesini arttırma şifresini kullanarak oyunu daha heyecanlı hale getirebilirsiniz. Bu şifreyi yazdıktan sonra polisler tarafından her yerde aranacağınızı ve işinizin oldukça zor olacağını unutmayın.

Aranma Seviyesini Düşür : LAWYERUP

Aranma seviyesini düşürerek polisleri her ne yaparsanız yapın peşinizden atabilirsiniz. Bu şifreyi yazdıktan sonra artık daha rahat hale gelebileceksiniz.

Ölümsüzlük (5 Dakika) : PAINKILLER

GTA 5 severler tarafından en fazla kullanılan hilelerden birisidir. Ölümsüzlük hilesi yazarak tüm tehlikelere karşı kendinizi koruyabilirsiniz. Bu şifreyi yazdıktan sonra 5 dakika boyunca oyunda ölümsüzlük olacaksınız.

Hızlı Koşu : CATCHME

Hızlı koşu şifresi yürüyüş ve koşma hızınızı maksimum seviyeye çıkaracaktır. Bu şifreyi yazdıktan sonra tehlike anlarında daha hızlı hareket edebilecek hale geleceksiniz.

Havayı Değiştir : MAKEITRAIN

GTA 5 hileleri arasında en çok tercih edilenlerden birisidir. Şifrenin aktif hale gelmesi ile birlikte ister yağmurlu, ister güneşli hava oyunu oynayabileceksiniz.

Kayan Araçlar : SNOWDAY

Kayan araçlar şifresi yazarak oyunda adrenalin dolu dakikalar yaşayabilirsiniz. Bu hile aktif olduğunda şehirdeki tüm araçlar kayacak ve oyun daha zor bir hal alacaktır.

Buzzard Saldırı Helikopteri : BUZZOFF

Buzzard Saldırı helikopteri ile hem düşmanlarınızdan korunabilir hem de farklı şehirlere gidebilirsiniz.

GTA 5 HİLELERİ TÜMÜ

Yetenek Sayacını Doldur : POWERUP

Ağır Çekim : SLOWMO

Ağır Çekim Nişan : DEADEYE

Hızlı Yüzme : GOTGILLS

Süper Zıplama : HOPTOIT

Skyfall : SKYFALL

Yerçekimini Azalt : FLOATER

Yönetmen Modu : JRTALENT

GTA 5 OYUNU ARABA HİLELERİ

Stunt Uçağı : BARNSTORM

Duster Uçağı : FLYSPRAY

Comet Arabası : COMET

Rapid GT Arabası : RAPIDGT

Limuzin (Limo) : VINEWOOD

Çöp Kamyonu (Trashmaster) : TRASHED

Golf Arabası (Caddy) : HOLEIN1

BMX Bisiklet : BANDIT

Sanchez Motoru : OFFROAD

PCJ-600 Motoru : ROCKET

Deniz Uçağı : EXTINCT

Denizaltı : BUBBLES

Duke O'Death Arabası : DEATHCAR

GTA 5 SİLAH HİLELERİ

Paraşüt : SKYDIVE

Silahlar : TOOLUP

Can & Zırh Doldur : TURTLE

Bang Bang! (Patlayıcı Mermiler) : HIGHEX

Ateşli Mermiler : INCENDIARY

Patlayıcı Yumruklar : HOTHANDS

GTA 5 oyununda para hilesi bulunmuyor. Bu noktada borsa üzerinden hisse senetleri satın alıp geri satmak en çok tercih edilen yöntemdir.