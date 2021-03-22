Haftasonu 5 bin 825 iş yeri koronavirüse karşı denetlendi

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde 20 Mart 2021 Cumartesi günü 464 ekip halinde 301 araç ve 2047 personelin katıldığı denetimler, 21 Mart 2021 Pazar günü ise 382 ekip halinde 278 araç ve 1953 personelin katılımıyla icra edildi.

İl genelinde gerçekleştirilen denetimler kapsamında 19 Mart 2021 Cuma gününden 21 Mart 2021 Pazar gecesine kadar 98 iş yeri ile 3 kişi hakkında idari işlem yapan ekipler, maske ve mesafe kuralını ihlal ettikleri belirlenen 70 kişi ile saat 21.00'den sonra sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri tespit edilen 68 kişiye idari para cezası uyguladı.

Salgınla mücadelede vatandaşların sorularını cevaplayan ve telefonla arayarak yönlendirmelerde bulunan salgın denetim merkezi çağrı merkezi ise hafta sonu 586 çağrı yaparak 329 vatandaşa mobil sağlık hizmeti ulaştırılmasını temin etti.