Haşladığı yumurtayı görünce şok oldu! "İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım"

50 yaşındayım ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Çevreme sordum, onlar da böyle bir şeyle karşılaşmadıklarını söylediler. Bu konuyu çok önemsiyorum ve bununla ilgili hem İl Tarım Müdürlüğümüze bilgi verdim hem de Sivas'ta Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin tarım bölümünü aradım sordum.