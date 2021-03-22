Iğdır’da barınak, hayvanlara umut oldu

Geçtiğimiz aylarda kayyum atanan Iğdır Belediyesinde, kent için çalışmalar son sürat devam ediyor. Birçok alt yapı ve temel sorunların çözümü için şehir adeta şantiyeye dönerken neredeyse atıl durumda olan Hayvan Barınağı yeniden dizayn edilerek hizmete açıldı.24 Bin metrekare alanda bulunan Hayvan Barınağı 500 hayvana ev sahipliği yapacak kapasitede ayarlandı. Hayvanlar buralarda gruplarına, yaşa ve cinsiyete göre ayrı bölümlerde muhafaza ediliyor. Ayrıca 50 metrekare kapalı alana sahip kedi barınağı da barınakta yerini aldı. Barınakta 13 bin metre kare alan ağaçlandırılarak hayvanların doğasına en uygun şartlar gerçekleştirildi. İdari binada ise hayvanların tedavisi ve bakımları için özel alanlar oluşturuldu.

Hayvan Barınağının yeniden revize edilmesi ile birlikte 300'e yakın sokak hayvanında kısırlaştırma çalışması yapıldı. Şimdiye kadar 20 ton mamanın dağıtıldığı barınakta vatandaşların ihbarları da anında değerlendiriliyor. Şimdiye kadar bin 500'ün üzerinde ihbar değerlendirirken 100'ün üzerinde trafik kazasında yaralanmış hayvana da müdahale edildi.

Barınaktaki hayvanlar gerekli aşılama ve sağlık işlemlerinin ardından sahiplenmek isteyen vatandaşlara da verilebiliyor.